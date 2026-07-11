Con su gabinete, De la Espriella definió las primeras prioridades de su mandato

Al encuentro asistieron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, junto a 11 ministros ya designados, entre ellos Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), el general (r) Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), Viviane Morales (Educación) y Elsa Noguera (Transporte), además de varios integrantes del equipo más cercano del mandatario.
Durante la reunión se abordaron las prioridades de la nueva administración, con énfasis en seguridad, recuperación económica, eficiencia del Estado y orden institucional. También se revisó el avance de los empalmes regionales y las primeras acciones que implementará cada cartera una vez inicie el nuevo Gobierno.
Además, el equipo continúa trabajando en la conformación del gabinete, ya que aún faltan por definirse siete ministerios, entre ellos Salud, Agricultura, Trabajo, Cultura, Minas, TIC y Ciencias.
Desde el Gobierno entrante señalaron que estos encuentros buscan llegar al 7 de agosto con una agenda definida y las primeras decisiones listas para su implementación.
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