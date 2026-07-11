Trágico siniestro vial dejó un motociclista muerto en el puente del río Tuluá

Un motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la noche de este viernes en el puente sobre el río Tuluá, ubicado en la carrera 40.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta de placas AQQ 50C. Tras el siniestro, ciudadanos compartieron imágenes e información en redes sociales con el propósito de ubicar a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni las causas del accidente, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Al lugar acudieron unidades de Tránsito y personal judicial para realizar la inspección técnica del cuerpo y adelantar las diligencias correspondientes.