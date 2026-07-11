Peluquería escondía una clínica clandestina donde una mujer perdió la vida

Una mujer identificada como Adriana Manotas, de 52 años, falleció luego de practicarse una liposucción en un establecimiento que, según las autoridades, funcionaba de manera clandestina en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

De acuerdo con la información oficial, la paciente ingresó al lugar en horas de la mañana y, tras presentar graves complicaciones, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La Secretaría Distrital de Salud confirmó que el establecimiento operaba bajo el registro comercial de una peluquería y no contaba con permisos para prestar servicios médicos ni realizar procedimientos estéticos. Además, la representante legal del lugar no estaba habilitada como profesional de la salud para practicar este tipo de cirugías.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades del caso, mientras vecinos del sector denunciaron presuntas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.