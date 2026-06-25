Con credencial en mano, De La Espriella anuncia mano dura contra grupos armados

Abelardo De La Espriella recibió este jueves la credencial que lo acredita oficialmente como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, formalizando así su llegada a la Casa de Nariño como sucesor de Gustavo Petro. En el mismo acto, José Manuel Restrepo recibió la acreditación como vicepresidente electo.

Durante su intervención, De La Espriella agradeció a la Registraduría Nacional, a su familia y a los colombianos que respaldaron su candidatura. Además, calificó su victoria como un “triunfo épico” y aseguró que gobernará para todos los ciudadanos, incluidos quienes no votaron por él.

“Los colombianos han votado por un nuevo destino, un nuevo modelo, un nuevo orden y una nueva forma de hacer política. No los defraudaré”, expresó.

Uno de los anuncios más contundentes estuvo dirigido a los grupos armados ilegales. El mandatario electo aseguró que tendrán un plazo de un mes para organizar su sometimiento a la justicia una vez asuma el poder.

“El que esté al margen de la ley dispone de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas”, advirtió.

Asimismo, confirmó que avanza en la conformación de su gabinete junto a Restrepo y señaló que los nombramientos se harán con criterios técnicos. También prometió garantías plenas para el ejercicio de la oposición dentro del marco constitucional.

De La Espriella afirmó que recibirá un país con dificultades institucionales y económicas, por lo que anunció que una de sus primeras decisiones será impulsar una auditoría anticorrupción para revisar las cuentas públicas y establecer el estado real de las finanzas del Estado.

“Empezaremos por realizar una auditoría exhaustiva y un empalme anticorrupción que nos permita hacer un riguroso corte de cuentas. Estamos trabajando de sol a sol para restablecer el país y recuperar la confianza de los colombianos”, concluyó.

Con la entrega de las credenciales comienza oficialmente la transición entre el gobierno saliente y la nueva administración, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.