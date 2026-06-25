Bogotá se convierte en centro de ayuda para Venezuela tras devastadores terremotos

Tras los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela y dejaron cientos de víctimas, organizaciones humanitarias en Colombia iniciaron una campaña de solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.

La organización Juntos Se Puede habilitó un centro de acopio en Bogotá para recibir donaciones destinadas a las familias damnificadas. El punto de recepción está ubicado en la calle 104 #54-31, en la localidad de Suba.

Entre los elementos prioritarios se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, leche en polvo, alimentos para bebés y concentrado para mascotas. También se reciben artículos de higiene personal como jabón, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, alcohol y gel antibacterial.

La campaña incluye además la recolección de botiquines de primeros auxilios, medicamentos básicos, vendas, gasas, sueros de rehidratación y elementos para personas con enfermedades crónicas.

Las organizaciones también solicitan cobijas, colchonetas, carpas, linternas, baterías, cargadores solares, ropa en buen estado, zapatos cerrados y artículos de limpieza para apoyar a quienes perdieron sus hogares o permanecen en refugios temporales.

Según las autoridades venezolanas, los dos sismos registrados el miércoles alcanzaron magnitudes de 7,1 y 7,5, provocando el colapso de edificaciones y afectaciones en varias regiones del país.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el balance preliminar deja 164 personas fallecidas y 971 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención de los damnificados.

Desde la organización hicieron un llamado a los colombianos para sumarse a esta jornada de ayuda y entregar las donaciones de manera organizada, con el fin de garantizar que lleguen oportunamente a las comunidades más afectadas por la tragedia.