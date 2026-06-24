Colombia ya tiene presidente electo: CNE cerró el conteo y oficializará a Abelardo de la Espriella

La jornada final se desarrolló este miércoles con la revisión y consolidación de los últimos documentos electorales correspondientes a 15 departamentos que aún registraban reclamaciones. Entre ellos figuraban Valle del Cauca, Norte de Santander, Cauca, Santander, Córdoba, Magdalena y Nariño, mientras que San Andrés y Guaviare no presentaron recursos pendientes.
El proceso avanzó con mayor rapidez luego de que el excandidato Iván Cepeda reconociera públicamente los resultados y el Pacto Histórico retirara las reclamaciones presentadas en diferentes regiones del país, incluidas las relacionadas con el escrutinio de los votos en el exterior.
Concluida la fase de revisión, el CNE se dispone a realizar la proclamación oficial que confirmará la victoria de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda y lo convertirá formalmente en el sucesor del presidente Gustavo Petro.
Desde el equipo del mandatario electo se informó que este jueves se llevará a cabo en Bogotá la ceremonia de entrega de la credencial que lo acredita oficialmente como presidente de los colombianos.
La decisión pone fin al proceso electoral y cierra una de las contiendas presidenciales más reñidas de los últimos años.
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