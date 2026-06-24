Dos adolescentes murieron tras accidente en motocicleta

Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre el hecho ocurrido en la noche del martes 23 de junio en zona rural del municipio de Calima El Darién, donde dos adolescentes perdieron la vida tras un violento accidente de tránsito.

De acuerdo con el informe preliminar, una motocicleta en la que se movilizaban las víctimas colisionó contra un poste de energía. En el lugar falleció Hamilton Escobar, de 18 años, mientras que Andrés González, de 14 años, fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las lesiones.

Según las primeras hipótesis, el exceso de velocidad y la falta de elementos de protección, como el casco y otros implementos reglamentarios, habrían influido en la magnitud del siniestro.

Sin embargo, durante la inspección realizada por las autoridades en el lugar fueron encontradas varias vainillas, situación que abrió una nueva línea de investigación relacionada con un posible uso de arma traumática antes o durante los hechos.

Por ahora, las circunstancias exactas de lo ocurrido continúan siendo materia de investigación y las autoridades avanzan en la recolección de evidencias para esclarecer este lamentable caso.