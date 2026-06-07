¿El anime puede ayudar a superar la depresión? Japón lo está investigando

El proyecto es liderado por el psiquiatra Francesco Panto en la Universidad de la Ciudad de Yokohama. Durante un estudio piloto de seis meses, 20 jóvenes entre los 18 y 29 años participaron en sesiones de terapia virtual en las que los profesionales aparecían representados mediante avatares de estilo anime y voces modificadas digitalmente.
Los investigadores consideran que estos personajes pueden ayudar a crear un entorno más cómodo para que los pacientes expresen sus emociones y hablen sobre sus problemas psicológicos. Para ello, se diseñaron varios avatares inspirados en arquetipos del manga japonés, asociados a experiencias relacionadas con ansiedad, trastorno bipolar, estrés postraumático y otras dificultades emocionales.
Además de evaluar los síntomas depresivos, el estudio realizó seguimiento a aspectos como la calidad del sueño y la frecuencia cardíaca de los participantes. Los expertos esperan determinar si esta estrategia puede reducir las barreras que impiden a muchas personas buscar ayuda profesional.
De obtener resultados positivos, el modelo podría convertirse en una alternativa innovadora para ampliar el acceso a la atención psicológica en Japón y otros países.
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