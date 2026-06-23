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Centro Democrático se declara partido de Gobierno y mueve el tablero político en el Congreso

El Centro Democrático, colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe, anunció que su bancada de 47 congresistas se declara oficialmente partido de Gobierno y expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con el presidente electo Abelardo de la Espriella, según el preconteo electoral.

La decisión fue adoptada tras una reunión interna en la que participaron los congresistas electos y el director del partido, Gabriel Vallejo, donde se definió la agenda legislativa para el próximo cuatrienio y la postura frente al nuevo mandato.

A través de un comunicado, la colectividad aseguró que apoyará iniciativas enfocadas en seguridad, crecimiento económico y reformas estructurales, al tiempo que planteó una serie de prioridades para el Ejecutivo, entre ellas el fortalecimiento del sistema de salud, la reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la reactivación de la vivienda y ajustes en materia tributaria y catastral.

Asimismo, el partido insistió en impulsar medidas para facilitar el acceso al crédito de pequeños negocios, reducir trámites, fortalecer sectores como el deporte y la cultura, y promover una reforma pensional distinta a la actual.

Con este respaldo, el presidente electo contaría con una base inicial de 47 congresistas en el Legislativo, a la que podrían sumarse otras fuerzas políticas en los próximos días, mientras se perfila el mapa de alianzas en el Congreso para el periodo 2026–2030.

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