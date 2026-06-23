Centro Democrático se declara partido de Gobierno y mueve el tablero político en el Congreso

La decisión fue adoptada tras una reunión interna en la que participaron los congresistas electos y el director del partido, Gabriel Vallejo, donde se definió la agenda legislativa para el próximo cuatrienio y la postura frente al nuevo mandato.
A través de un comunicado, la colectividad aseguró que apoyará iniciativas enfocadas en seguridad, crecimiento económico y reformas estructurales, al tiempo que planteó una serie de prioridades para el Ejecutivo, entre ellas el fortalecimiento del sistema de salud, la reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la reactivación de la vivienda y ajustes en materia tributaria y catastral.
Asimismo, el partido insistió en impulsar medidas para facilitar el acceso al crédito de pequeños negocios, reducir trámites, fortalecer sectores como el deporte y la cultura, y promover una reforma pensional distinta a la actual.
Con este respaldo, el presidente electo contaría con una base inicial de 47 congresistas en el Legislativo, a la que podrían sumarse otras fuerzas políticas en los próximos días, mientras se perfila el mapa de alianzas en el Congreso para el periodo 2026–2030.
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