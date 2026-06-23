Centro Democrático se declara partido de Gobierno y mueve el tablero político en el Congreso

El Centro Democrático, colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe, anunció que su bancada de 47 congresistas se declara oficialmente partido de Gobierno y expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con el presidente electo Abelardo de la Espriella, según el preconteo electoral.