Procuraduría suspende por 10 meses al alcalde de Yotoco por nombramiento irregular

La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Buga sancionó en primera instancia al alcalde de Yotoco, Luis Mario Valens Bedoya, con suspensión e inhabilidad especial por diez meses, al encontrarlo disciplinariamente responsable por irregularidades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de funcionarios públicos.

La decisión, contenida en el fallo No. 05 de 2026, también cobija a la entonces secretaria de Desarrollo Social y Talento Humano, Lauren Julieth Obregoso Ramírez, quien recibió la misma sanción.

De acuerdo con el Ministerio Público, ambos servidores incumplieron su deber de verificar los requisitos legales para la provisión de cargos dentro de la administración municipal, conducta que fue calificada como una falta grave cometida a título de culpa grave.

La Procuraduría concluyó que existieron fallas en el proceso de nombramiento, razón por la cual impuso la suspensión y la inhabilidad especial por un periodo de diez meses.

No obstante, la decisión aún no está en firme y podrá ser apelada ante las instancias correspondientes de la Procuraduría General de la Nación.