¡Todo listo en Guadalajara! Estos son los once de Colombia para enfrentar a RD Congo

El técnico Néstor Lorenzo mantuvo como capitán a James Rodríguez y volvió a apostar por Gustavo Puerta en la mitad del campo, dejando nuevamente a Richard Ríos entre los suplentes, una de las principales novedades respecto a las formaciones habituales de la Tricolor.
Puerta, que ya había sido titular en el debut frente a Uzbekistán, repetirá junto a Jefferson Lerma en la zona de recuperación, tras las buenas actuaciones que ha mostrado tanto en los partidos preparatorios como en el estreno mundialista.
En ataque, James Rodríguez estará acompañado por Jhon Arias y Luis Díaz, mientras que Luis Javier Suárez será el encargado de ocupar la posición de delantero centro. La defensa estará integrada por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, con Camilo Vargas bajo los tres palos.
El encuentro se disputará a las 9:00 de la noche en el estadio Akron de Guadalajara, ciudad que se ha teñido de amarillo con la masiva presencia de hinchas colombianos que esperan celebrar una nueva victoria de la Tricolor.
Deja una respuesta