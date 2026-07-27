Cali será sede del primer consejo de seguridad de De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su primer consejo de seguridad se realizará en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, como una de las primeras acciones de su mandato para reforzar la seguridad en el suroccidente del país.

Durante una transmisión en vivo, el mandatario también confirmó que buscará posesionarse el próximo 7 de agosto en Cali, en lugar de Popayán, y aseguró que una de sus primeras instrucciones será fortalecer el Batallón de Alta Montaña de Jamundí, con el propósito de enfrentar la violencia generada por los grupos armados ilegales en la región.

“No voy a abandonar al suroccidente colombiano. No voy a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo en esa región del país”, afirmó De la Espriella, quien explicó que ya dio instrucciones al ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora López, para poner en marcha estas acciones desde el inicio de su gobierno.

El anuncio fue respaldado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien aseguró que esta decisión representa el comienzo de una articulación entre el Gobierno Nacional y la región. Según la mandataria, la realización del consejo de seguridad en Cali envía un mensaje de respaldo al departamento y al Pacífico colombiano.

Toro señaló que espera que este acercamiento permita avanzar en temas pendientes para la región y reiteró que la seguridad del Valle del Cauca depende de una estrategia integral para todo el suroccidente del país.

La Base Aérea Marco Fidel Suárez fue escenario de un ataque con explosivos perpetrado por las disidencias de las Farc a finales del año pasado, hecho que dejó víctimas y daños materiales, por lo que el presidente electo la calificó como un punto estratégico para recuperar la seguridad en esta zona del país.