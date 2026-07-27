Cae el hombre señalado de asesinar a joven mujer en Tuluá

En un operativo realizado en el municipio de Bello, Antioquia, fue capturado Jonathan Andrés Castaño López, señalado por las autoridades como el presunto responsable del feminicidio de Beatriz Agudelo Torres, crimen que conmocionó a Tuluá en diciembre de 2024.

La detención se produjo el pasado 22 de julio, luego de un trabajo de seguimiento adelantado por investigadores del CTI y la Policía Nacional de Tuluá y Bello, quienes lograron ubicar al hombre en un establecimiento comercial de la vereda El Espejo, donde, al parecer, permanecía oculto desde que ocurrieron los hechos.

Conocido como «Pilo» y dedicado a la música, el capturado fue presentado ante un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, que le imputó el delito de feminicidio agravado. Un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

El caso se remonta al 23 de diciembre de 2024, cuando Beatriz Agudelo fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, en la urbanización Villa Las Palmas, de Tuluá. Las investigaciones permitieron establecer que la mujer habría sido atacada con un arma cortopunzante en múltiples ocasiones y que el principal sospechoso era su compañero sentimental.

La Fiscalía también indicó que, tras el crimen, el hombre huyó llevándose la motocicleta de la víctima, una Victory Nitro 150 de placas LLB51F, vehículo que presuntamente utilizó para escapar y evitar ser localizado por las autoridades.

La captura pone fin a más de un año y medio de búsqueda y representa un avance importante en el esclarecimiento de uno de los casos de violencia contra la mujer que más impactó a la comunidad tulueña.