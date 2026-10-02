Cabal renuncia al Centro Democrático y prepara nuevo proyecto político

La exsenadora hizo oficial su decisión este 1 de octubre durante una transmisión en vivo, donde explicó que, ante la falta de respuesta a su solicitud, optó por abandonar el partido después de casi 13 años de militancia.
“Mi historia continúa con independencia política y con identidad propia”, manifestó Cabal al anunciar su salida.
La decisión se produce luego de varios meses de diferencias sobre el rumbo del Centro Democrático y el papel que debe asumir dentro del sector político al que pertenece. Cabal también ha expresado públicamente sus desacuerdos con algunas decisiones de la colectividad.
Pese a su renuncia, aseguró que continuará en la política y defendiendo las ideas que ha sostenido durante su trayectoria, entre ellas la libertad, la propiedad privada, la autoridad y la responsabilidad individual.
Ahora, la atención está puesta en su próximo movimiento. Cabal anunció que este sábado 3 de octubre presentará detalles de la nueva plataforma política que busca impulsar, denominada “Democracia y Libertad”.
Tras conocerse la decisión, el Centro Democrático agradeció sus años de servicio y le deseó éxitos en los proyectos que emprenda.
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