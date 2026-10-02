Cabal renuncia al Centro Democrático y prepara nuevo proyecto político

María Fernanda Cabal confirmó su renuncia al Centro Democrático después de que no se concretara la solicitud de escisión que había presentado en agosto para buscar una salida a las diferencias que mantenía dentro de la colectividad.

La exsenadora hizo oficial su decisión este 1 de octubre durante una transmisión en vivo, donde explicó que, ante la falta de respuesta a su solicitud, optó por abandonar el partido después de casi 13 años de militancia.

“Mi historia continúa con independencia política y con identidad propia”, manifestó Cabal al anunciar su salida.

La decisión se produce luego de varios meses de diferencias sobre el rumbo del Centro Democrático y el papel que debe asumir dentro del sector político al que pertenece. Cabal también ha expresado públicamente sus desacuerdos con algunas decisiones de la colectividad.

Pese a su renuncia, aseguró que continuará en la política y defendiendo las ideas que ha sostenido durante su trayectoria, entre ellas la libertad, la propiedad privada, la autoridad y la responsabilidad individual.

Ahora, la atención está puesta en su próximo movimiento. Cabal anunció que este sábado 3 de octubre presentará detalles de la nueva plataforma política que busca impulsar, denominada “Democracia y Libertad”.

Tras conocerse la decisión, el Centro Democrático agradeció sus años de servicio y le deseó éxitos en los proyectos que emprenda.