Así fue el rescate de las dos personas atrapadas tras colapso en Pereira

Dos personas fueron encontradas con vida entre los escombros de una vivienda que colapsó este jueves en el centro de Pereira. Bomberos, Policía y organismos de socorro trabajaron durante varias horas para ubicarlas y lograr su extracción de los escombros.

La estructura, ubicada en la carrera 9.ª con calle 12, colapsó durante la tarde de este jueves 1 de octubre, alrededor de las 5:00 p. m. Minutos después, Bomberos, Policía, Defensa Civil y equipos especializados activaron la búsqueda de posibles personas atrapadas.

A las 5:20 p. m., la Alcaldía de Pereira confirmó que los organismos de socorro habían localizado con vida a una mujer de 37 años, quien tenía sus miembros inferiores aprisionados entre los restos de la estructura y recibía oxígeno mientras avanzaban las maniobras para liberarla.

Las labores continuaron durante las horas siguientes y los equipos lograron ubicar también a un hombre, quien fue rescatado con vida. De esta manera, las autoridades confirmaron que las dos personas que se encontraban dentro de la edificación sobrevivieron al colapso.

El operativo contó con la participación de Bomberos, Defensa Civil, Policía y personal especializado de búsqueda y rescate, además de unidades caninas que ayudaron a verificar la zona.

La vivienda había sido declarada no habitable después del terremoto del 10 de agosto y tenía una resolución para iniciar su demolición. La emergencia volvió a poner la atención sobre el riesgo de permanecer en estructuras que han sido señalizadas por las autoridades.