Más de 60 familias llevan cuatro días sin energía en zona rural de Tuluá

Más de 60 familias de varias veredas de Tuluá completan cuatro días sin servicio de energía eléctrica, una situación que, según la comunidad, ya comenzó a generar pérdidas económicas y dificultades para conservar alimentos y medicamentos que requieren refrigeración.

Los afectados se encuentran principalmente en las veredas El Retiro y Guayabitos, además de algunas viviendas de Alejandría y Naranjal. De acuerdo con los habitantes, la interrupción del servicio comenzó desde la mañana del martes y, pese a los reportes realizados a Celsia, todavía no se habría solucionado la falla.

Entre las principales afectaciones están la pérdida de carnes, lácteos y otros alimentos. El problema también golpea a familias que dependen de la producción y venta de leche y queso, quienes no han podido conservar adecuadamente sus productos.

La situación genera además preocupación por el caso de una persona que requiere insulina diariamente, medicamento que debe mantenerse refrigerado para su adecuada conservación.

La comunidad señala que, de manera preliminar, el daño podría estar relacionado con un transformador, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras esperan el restablecimiento del servicio, las familias afectadas también solicitan una respuesta de la empresa sobre el tiempo estimado para reparar el daño y normalizar el suministro de energía debido a que, según afirma la comunidad, esta no es la primera vez que se presenta esta situación.