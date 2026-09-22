Cabal dice que Paloma Valencia “sigue navegando sobre una equivocación”

La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó a Paloma Valencia al referirse al rumbo que ha tomado el Centro Democrático y a las decisiones políticas de la senadora.

Durante una entrevista en El Pasillo Político, de Bumbox y Blu Radio, Cabal aseguró que Valencia estaría “repitiendo los mismos errores” y sostuvo que continúa sobre una decisión que, según su interpretación, tuvo consecuencias tanto para ella como para la imagen del partido.

“Paloma Valencia repitiendo los mismos errores. Sigue navegando sobre una equivocación que le costó la Presidencia y al mismo partido político su imagen”, afirmó Cabal.

La exsenadora también cuestionó el escenario político que enfrenta actualmente el Centro Democrático y señaló que el partido estaría perdiendo conexión con parte del electorado que lo acompañó durante años.

Cabal además se refirió al acuerdo del Centro Democrático con el Pacto Histórico para la Presidencia del Senado, decisión que considera parte de las dificultades que atraviesa actualmente la colectividad.

Sus declaraciones se producen después de que Cabal se apartara del Centro Democrático a comienzos de 2026, en medio de sus diferencias con el proceso interno para escoger candidato presidencial.

En la misma entrevista, Cabal habló sobre el escenario de la derecha colombiana y aseguró que el espacio que buscaba ocupar su sector terminó siendo asumido por Abelardo De La Espriella.