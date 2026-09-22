Gobierno revoca designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz

El presidente Abelardo De La Espriella retiró oficialmente la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, mediante la Resolución 429 de 2026, fechada el 21 de septiembre.

El documento establece que Mancuso, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), deja de ejercer la designación que le había sido otorgada para participar en actividades relacionadas con la política de paz del Gobierno.

La resolución ordena además que, a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, se comunique la decisión a las autoridades correspondientes para lo de su competencia, de acuerdo con la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones.

La decisión se conoce después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la designación de Mancuso como gestor de paz en agosto de 2026, al considerar que el acto que lo designó no establecía con suficiente claridad aspectos como el tiempo, el lugar y las funciones que debía cumplir.

Con la nueva resolución, el Gobierno de De La Espriella formaliza el retiro de Mancuso de esta condición.