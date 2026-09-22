Yamid Amat fue internado en Cuidados Intensivos en Bogotá

El reconocido periodista colombiano Yamid Amat, de 84 años, permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se encuentra bajo observación médica y acompañado por sus familiares.

De acuerdo con la información conocida, el comunicador permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta el momento no se ha divulgado un parte médico oficial que detalle las razones de su hospitalización ni su condición clínica.

Amat es una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano. A lo largo de más de seis décadas de trayectoria ha trabajado en radio, prensa y televisión, y es especialmente recordado por su participación y liderazgo en espacios informativos como CM& y por su programa de entrevistas Pregunta Yamid.

La noticia ha generado mensajes de solidaridad entre colegas, figuras públicas y seguidores que han acompañado durante años la carrera del periodista.

Por ahora, se espera que sus familiares o la institución médica entreguen información oficial sobre su evolución.