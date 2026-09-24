Avión de entrenamiento se estrella tras despegar de una base de la Real Fuerza Aérea en Reino Unido

Un avión de entrenamiento Hawk T2 de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) se estrelló este miércoles 23 de septiembre en la localidad de Pencarnisiog, en la isla de Anglesey, Gales, poco después de despegar de la base RAF Valley.

Los dos pilotos que viajaban a bordo lograron eyectarse antes del impacto y fueron trasladados para recibir atención médica. La Policía del Norte de Gales informó inicialmente que las lesiones serían de carácter menor. Posteriormente, la RAF indicó que ambos se encuentran bien y que se espera que tengan una recuperación completa.

El avión cayó en una zona cercana a viviendas y edificaciones rurales, donde se produjo un incendio tras el impacto. Los equipos del Servicio de Bomberos y Rescate del Norte de Gales lograron controlar las llamas y en el lugar también participaron ambulancias y unidades de asistencia aérea.

Las autoridades señalaron que no hubo otros heridos ni daños de consideración fuera del área del accidente. La zona fue acordonada mientras avanzaban las labores de emergencia e investigación.

Como medida preventiva, la RAF anunció la suspensión temporal de las operaciones de sus aeronaves Hawk T1 y Hawk T2 mientras se investiga qué provocó el accidente.

El Hawk T2 es un avión de entrenamiento de dos plazas utilizado por la RAF para preparar a sus pilotos de combate. La base RAF Valley, desde donde despegó la aeronave, alberga la escuela encargada de este entrenamiento.

La investigación continuará para establecer las circunstancias que llevaron a la caída del avión. Por ahora, la RAF no ha informado las posibles causas del incidente.