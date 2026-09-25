Tres días duró Carlos René Montoya al frente de Colpensiones

Carlos René Montoya Muñoz dejó la presidencia de Colpensiones, apenas tres días después de asumir el cargo, luego de los cuestionamientos que recibió durante su primera presentación ante la Comisión Séptima del Senado.

Montoya había sido citado el 23 de septiembre para explicar el presupuesto de Colpensiones para 2027 y las necesidades de recursos para el sistema pensional. Sin embargo, durante su intervención reconoció que llevaba apenas dos días al frente de la entidad y señaló que todavía estaban conociendo su administración.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fueron las cifras expuestas. El funcionario habló de un faltante de $4,95 billones, pero varios congresistas cuestionaron si ese monto correspondía a las necesidades de 2026 o al presupuesto de 2027. También recibió reparos después de solicitar que una funcionaria de Colpensiones respondiera parte de las preguntas técnicas.

Tras la sesión, la Comisión Séptima había citado nuevamente a Montoya para el 30 de septiembre, con el propósito de que ampliara las explicaciones sobre el presupuesto de la entidad. No obstante, este 24 de septiembre, el Gobierno confirmó su salida.

La Presidencia explicó que la decisión estuvo relacionada con las dificultades evidenciadas durante su presentación ante el Senado y señaló que ya se trabaja en la búsqueda de su reemplazo.

Montoya había asumido el cargo el 21 de septiembre y solo permaneció tres días al frente de Colpensiones.