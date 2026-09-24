Tras 13 años, Kitchen Republic le da un giro a su historia en Tuluá

Luego de 13 años de historia en Tuluá, Kitchen Republic anunció una renovación de su propuesta gastronómica y presentó lo que define como un nuevo capítulo para el restaurante.

La marca señaló que “Kitchen Republic no vuelve. Kitchen Republic está escribiendo un nuevo capítulo”, como parte del anuncio de esta transformación.

La nueva propuesta está inspirada en “Colombia, sus sabores, sus raíces y nuestra manera de interpretarlos”, una apuesta que busca darle una nueva identidad a la experiencia gastronómica del establecimiento.

El restaurante ya se encuentra atendiendo al público todos los días desde el mediodía y mantiene habilitado su servicio de reservas.

📍 Tuluá

📲 310 427 3787

📱 Instagram y Facebook: @Kitchen_republic

“13 años después, seguimos haciendo historia. Bienvenidos a este nuevo capítulo.”