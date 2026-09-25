Así será la visita del papa León XIV en Francia

El papa León XIV llegó este viernes a París para iniciar una visita de cuatro días a Francia, en una agenda que incluirá encuentros políticos, actividades con jóvenes, una visita a la Unesco y jornadas religiosas en Lourdes y Metz.

El pontífice aterrizó en el aeropuerto de Orly, donde fue recibido con honores de jefe de Estado por el presidente francés, Emmanuel Macron. Ambos sostendrán un primer encuentro en el aeródromo antes de trasladarse al Palacio del Elíseo.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el encuentro de León XIV con 80.000 jóvenes en el Estadio de Francia, mientras que para la misa que celebrará este sábado en París se han inscrito más de 600.000 fieles.

La visita también tendrá una dimensión social. El papa se reunirá con representantes de la sociedad civil y visitará un centro dedicado al acompañamiento de refugiados y migrantes.

Posteriormente viajará a Lourdes, donde celebrará una misa y se reunirá con siete víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia francesa.

El recorrido finalizará el lunes en Metz, ciudad vinculada a Robert Schuman, uno de los considerados padres de la construcción europea. Allí León XIV participará en actividades religiosas y en un encuentro interreligioso antes de regresar a Roma.

La visita se desarrolla bajo el lema “Para que el mundo tenga vida” y representa el primer viaje de León XIV a Francia como pontífice.