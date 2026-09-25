Más de 40 sismos sacudieron Chaparral durante la madrugada

Uno de los eventos de mayor magnitud ocurrió hacia las 2:19 a. m., con una magnitud de 4,1 y una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en Chaparral, en las coordenadas 3,87° de latitud y -75,64° de longitud.
El movimiento también fue percibido en municipios cercanos como Roncesvalles, a 16 kilómetros; San Antonio, a 18 kilómetros, y Chaparral, a 24 kilómetros, de acuerdo con los reportes conocidos.
La mayoría de los sismos registrados durante la madrugada tuvieron profundidades superficiales. La actividad se suma a otros movimientos reportados este viernes en diferentes regiones del país, entre ellas Chocó, Norte de Santander, Nariño y Santander, con magnitudes entre 3,1 y 3,4.
Ante la posibilidad de nuevos movimientos, las autoridades recomiendan mantener preparado un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y contar con un kit básico que incluya agua, alimentos no perecederos, linterna, radio y documentos importantes.
Durante un sismo, se recomienda conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y buscar protección en un lugar seguro, como debajo de un mueble resistente o junto a elementos estructurales firmes.
¿Cómo activar las alertas sísmicas en Android?
Los usuarios de teléfonos Android pueden consultar y activar la función de alertas de terremotos desde la configuración del dispositivo. La opción suele encontrarse en ‘Seguridad y emergencia’ > ‘Alertas de terremotos’.
Si no aparece este apartado, también puede estar disponible en ‘Ubicación’ > ‘Avanzada’ > ‘Alertas de terremotos’.
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