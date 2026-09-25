Más de 40 sismos sacudieron Chaparral durante la madrugada

La actividad sísmica volvió a sentirse con fuerza este viernes 25 de septiembre en Chaparral, Tolima, donde se registraron más de 40 movimientos durante las primeras horas de la madrugada, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Uno de los eventos de mayor magnitud ocurrió hacia las 2:19 a. m., con una magnitud de 4,1 y una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros. El epicentro fue localizado en Chaparral, en las coordenadas 3,87° de latitud y -75,64° de longitud.

El movimiento también fue percibido en municipios cercanos como Roncesvalles, a 16 kilómetros; San Antonio, a 18 kilómetros, y Chaparral, a 24 kilómetros, de acuerdo con los reportes conocidos.

La mayoría de los sismos registrados durante la madrugada tuvieron profundidades superficiales. La actividad se suma a otros movimientos reportados este viernes en diferentes regiones del país, entre ellas Chocó, Norte de Santander, Nariño y Santander, con magnitudes entre 3,1 y 3,4.

Ante la posibilidad de nuevos movimientos, las autoridades recomiendan mantener preparado un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y contar con un kit básico que incluya agua, alimentos no perecederos, linterna, radio y documentos importantes.

Durante un sismo, se recomienda conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y buscar protección en un lugar seguro, como debajo de un mueble resistente o junto a elementos estructurales firmes.

¿Cómo activar las alertas sísmicas en Android?

Los usuarios de teléfonos Android pueden consultar y activar la función de alertas de terremotos desde la configuración del dispositivo. La opción suele encontrarse en ‘Seguridad y emergencia’ > ‘Alertas de terremotos’.

Si no aparece este apartado, también puede estar disponible en ‘Ubicación’ > ‘Avanzada’ > ‘Alertas de terremotos’.