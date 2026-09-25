Gobierno anuncia millonaria inversión para la reconstrucción del Valle

Durante su visita a Cali, el presidente Abelardo De La Espriella anunció una inversión de $147.000 millones para avanzar en la reconstrucción del Valle del Cauca, tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El paquete contempla $50.000 millones para materializar 1.200 subsidios destinados a la compra de vivienda nueva y otros $97.000 millones para 10 proyectos de acueducto y alcantarillado en nueve municipios.

En materia de vivienda, el Gobierno indicó que los subsidios ya habían sido asignados a las familias, pero estaban pendientes de materialización. La meta anunciada es comenzar las entregas durante los próximos tres meses en municipios como Buga, Cali, Jamundí, Palmira, Tuluá, Yumbo, Florida, Guacarí, Caicedonia, Alcalá, Candelaria y El Cerrito.

Por otra parte, los recursos para infraestructura de agua permitirán ejecutar 10 proyectos de acueducto y alcantarillado, tanto en zonas urbanas como rurales de Bugalagrande, El Dovio, Ginebra, La Unión, Palmira, Riofrío, San Pedro, Yotoco y Zarzal.

Según el Gobierno, estas iniciativas llevaban más de ocho meses en proceso de evaluación y los recursos para los proyectos de agua provienen del Sistema General de Participaciones, a través del Plan Departamental de Agua.

El anuncio se realizó durante un acto en Cali en el que también fueron entregadas viviendas a familias afectadas por el terremoto.