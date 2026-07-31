Así están convirtiendo el Batallón Paraíso en sede presidencial

A poco más de una semana de la posesión de Abelardo De La Espriella, el histórico Batallón Paraíso, en el norte de Barranquilla, se encuentra en plena transformación. Más de 400 trabajadores avanzan a contrarreloj en las obras de adecuación de la que será una de las principales sedes desde donde despachará el nuevo presidente de Colombia.

Los trabajos registran, según los reportes conocidos, cerca de un 80 % de ejecución y contemplan la remodelación del edificio principal, además de la construcción de un parqueadero y una alameda que conectará el complejo con la Vía 40.

La futura sede contará con habitaciones privadas, oficinas para el presidente y su esposa, tres salas de reuniones —una destinada a los ministros— y cuatro oficinas adicionales. También se adecuará un teatrino como sala de prensa y se habilitarán espacios operativos y de seguridad.

Imágenes aéreas divulgadas por el ingeniero Deimer Espinoza permiten observar los avances y las modificaciones que se están realizando en el complejo.

El lugar tiene además un importante valor histórico. El Batallón Paraíso fue construido tras la expedición de la Ley 11 de 1935 e inaugurado en 1938, por lo que se acerca a cumplir nueve décadas de funcionamiento.

Las obras incluyen también mejoras en accesos, redes eléctricas, zonas de seguridad y áreas exteriores. Según información de Caracol Radio, algunos trabajadores estarían extendiendo sus jornadas hasta las 11 de la noche para cumplir con el cronograma antes del 7 de agosto.

La instalación de esta sede hace parte de la propuesta de descentralización del Gobierno impulsada por De La Espriella, quien busca que Barranquilla tenga un papel más importante en la operación presidencial.

Si el cronograma se cumple, en pocos días el histórico complejo militar se convertirá en uno de los nuevos escenarios desde donde se coordinarán decisiones del Gobierno nacional.