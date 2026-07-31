Así continúa la investigación por el crimen de María Camila Potosí

El caso de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo, suma un nuevo capítulo tras el hallazgo de restos humanos que corresponderían a su bebé.

Los restos fueron encontrados el jueves 30 de julio en una zona boscosa cercana al lugar donde, días antes, había sido localizado el cuerpo de María Camila, a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera.

La Fiscalía General de la Nación informó que los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para adelantar los estudios que permitan establecer plenamente su identidad.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, explicó que el primer paso será determinar científicamente que los restos corresponden a un cuerpo humano y establecer sus características. Posteriormente, los especialistas realizarán un análisis de ADN y compararán los resultados con el material genético obtenido previamente del cuerpo de María Camila.

Este procedimiento permitirá establecer si los restos encontrados corresponden efectivamente a Alahia, la bebé que la joven esperaba.

“Con esa genética que nosotros tomamos la vez pasada sobre el cuerpo de María Camila, hacer un cruce de información de ADN”, explicó Cortés en diálogo con Noticias Caracol.

El hallazgo se conoció el mismo día en que las autoridades confirmaron la captura de cinco personas que estarían relacionadas con la desaparición y asesinato de María Camila. Los operativos se realizaron en Cali y otros municipios del Valle del Cauca.

Entre los capturados estaría una mujer que habría transportado a la joven el día de su desaparición. Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados y esclarecer las circunstancias del crimen.