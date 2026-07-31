Tras el hallazgo de la bebé sin vida, vandalizan la Gobernación del Valle

La indignación por el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada en Cali, terminó en una protesta frente a la Gobernación del Valle del Cauca, cuya fachada fue vandalizada con grafitis que exigían justicia por el caso.