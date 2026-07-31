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Tras el hallazgo de la bebé sin vida, vandalizan la Gobernación del Valle

La indignación por el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo cuando fue asesinada en Cali, terminó en una protesta frente a la Gobernación del Valle del Cauca, cuya fachada fue vandalizada con grafitis que exigían justicia por el caso.

La manifestación se produjo este jueves, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de restos que corresponderían a Alahia, la bebé que Potosí esperaba, y anunciaran la captura de cinco personas que estarían relacionadas con el crimen.

Durante la protesta, varios manifestantes llegaron hasta el Palacio de San Francisco y realizaron pintadas en la fachada, con mensajes alusivos al feminicidio y reclamos contra las autoridades. La Gobernación rechazó los actos de vandalismo y anunció que emprenderá acciones legales para identificar a los responsables.

Óscar Trujillo, director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, señaló que la administración garantizó el derecho a la protesta pacífica, pero cuestionó los daños ocasionados a un inmueble público.

Por su parte, la secretaria de la Mujer del Valle, Yurany Ordóñez, manifestó su solidaridad con la familia de María Camila y con las personas que han utilizado las movilizaciones para visibilizar la violencia contra las mujeres. También indicó que se dispuso acompañamiento psicológico y jurídico para los familiares de la víctima.

La Gobernación informó que ya comenzó el proceso de limpieza y recuperación de la fachada.

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