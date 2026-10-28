Asciende a 64 la cifra de muertos tras accidente de trenes en España

España enfrenta una tragedia ferroviaria este miércoles 28 de octubre, luego de un accidente entre dos trenes de pasajeros que, según reportes oficiales citados por medios de comunicación, deja al menos 64 personas muertas y más de 80 heridas.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha informó que todas las personas que permanecían dentro de los vagones habían sido liberadas, mientras continuaban las labores de atención.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lamentó lo ocurrido y suspendió su agenda para mantenerse al tanto de la situación y de las acciones de los organismos de emergencia.

Entre tanto, las autoridades continúan recopilando información para establecer las circunstancias del accidente. La cifra de víctimas podría cambiar a medida que avance la atención de la emergencia.