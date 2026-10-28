¡Buga correrá por la esperanza y los nuevos comienzos!

La Carrera Ser Inspiración espera reunir a 3.500 participantes el próximo 5 de diciembre, con una apuesta por el deporte incluyente y la solidaridad. La Ciudad Señora se prepara para vivir una nueva edición de la Carrera Ser Inspiración 2026, que este año llevará el lema “La Carrera de los Nuevos Comienzos”, como símbolo de esperanza y reconstrucción tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La organización proyecta la participación de 3.500 corredores, entre ellos más de 250 deportistas con discapacidad, consolidando este evento como una importante cita del atletismo incluyente. Una de las novedades será la ampliación de las categorías infantiles, con recorridos de 500 metros, 1,5 kilómetros y 3 kilómetros. Además, habrá distancias de 5K, 10K y 15K, con nuevas categorías máster para hombres y mujeres.

La carrera también tendrá un componente social: se promoverá una campaña de recolección de regalos navideños para niños de Buga y sectores rurales afectados por la emergencia. Como parte de la programación, los días 4 y 5 de diciembre se realizará la Expo Ser Inspiración, con la participación de empresas, emprendimientos y patrocinadores.

La Carrera Ser Inspiración 2026 se cumplirá el sábado 5 de diciembre en Guadalajara de Buga, con la invitación abierta a deportistas, familias y clubes de todo el país.