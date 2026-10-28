Presidente revelará en las próximas horas resultados de nueva operación militar

El presidente Abelardo De La Espriella informó en la madrugada de este 28 de octubre que autorizó un bombardeo que calificó como “muy importante y estratégico”. El mandatario aseguró que entregará detalles de la operación durante la mañana.



En una publicación realizada a las 4:53 a. m. en su cuenta de X, De La Espriella describió la madrugada como “movida” y anunció que acababa de concluir una operación que calificó de exitosa, denominada BOSUR-KRATOS.



El jefe de Estado indicó que en las próximas horas publicará un video de la acción militar y entregará información sobre sus resultados.

Por ahora, no se conocen detalles sobre el lugar del bombardeo, los objetivos de la operación ni posibles afectados. La información continúa en desarrollo.