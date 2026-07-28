Angie Rodríguez rompe el silencio: “Petro es mi mayor victimario”

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, lanzó una serie de fuertes señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, a quien calificó como su “mayor victimario”, aseguró que las presiones vividas durante su paso por el Gobierno afectaron su salud mental y denunció un presunto entramado de influencias dentro de la administración nacional.

En entrevista con Mañanas Blu, Rodríguez afirmó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad mientras dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y rechazó que el mandatario utilizara públicamente esa condición para cuestionar su capacidad profesional. “Tener depresión no significa estar loco ni ser incapaz”, expresó.

La funcionaria aseguró que el deterioro de su relación con Petro comenzó en agosto del año pasado, cuando se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes por considerar que no cumplía con los requisitos legales para el cargo. Según relató, el presidente desestimó sus observaciones, la acusó de actuar por envidia e incluso hizo comentarios ofensivos sobre su aspecto físico.

Rodríguez sostuvo que Guerrero ejercía una influencia desproporcionada dentro del Gobierno y aseguró que promovía nombramientos en diferentes entidades del Estado. “Llegaba con listas de hojas de vida diciendo que ya había hablado con el presidente y pedía nombrar funcionarios”, afirmó.

Uno de los apartes más polémicos de la entrevista surgió cuando fue consultada sobre la relación entre Petro y Guerrero. “Había una relación que no era normal”, respondió la funcionaria, quien agregó que se trataba de un vínculo que, a su juicio, iba más allá de lo estrictamente laboral. También aseguró que existía una “red de mujeres” con amplia influencia dentro del Gobierno y que ella se convirtió en un obstáculo para sus intereses.

Otro de los puntos de quiebre, según explicó, fue su negativa a autorizar el traslado de cerca de un billón de pesos del Fondo de Adaptación destinados a obras en La Mojana, por considerar que la decisión carecía de sustento técnico. La funcionaria aseguró que, de concretarse cualquier modificación sobre esos recursos, acudirá a las instancias judiciales correspondientes.

Rodríguez manifestó además que ha recibido amenazas, teme por su seguridad y afirmó haber entregado información a las autoridades sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno. “Tengo un miedo profundo. Quiero que los colombianos oren por mí y por mi familia”, expresó.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente Petro pidiera declararla insubsistente como directora del Fondo de Adaptación y la calificara públicamente como una funcionaria “manipuladora”, “incompetente” y con “problemas psiquiátricos”, afirmaciones que Rodríguez rechazó por considerarlas estigmatizantes.

Aunque durante la entrevista realizó otros señalamientos sobre presuntas irregularidades y personas cercanas al mandatario, estas afirmaciones corresponden a su versión de los hechos y, hasta el momento, no han sido respaldadas por decisiones judiciales ni cuentan con un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional.