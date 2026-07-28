Pánico en Japón por fuerte terremoto de magnitud 7,1

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este lunes el suroeste de Japón, provocando el colapso de edificios, daños en carreteras y puentes, incendios y dejando a más de 45.000 hogares sin servicio de energía eléctrica.

El movimiento telúrico se registró a las 4:27 p. m. (hora local) en la isla de Kyushu y alcanzó el nivel máximo de intensidad (7) en la escala sísmica japonesa Shindo, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La primera ministra, Sanae Takaichi, confirmó que varias personas resultaron heridas y señaló que las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños materiales. Además, indicó que los fuertes temblores provocaron el derrumbe de edificaciones y afectaciones en la infraestructura vial.

Según la empresa Kyushu Electric Power, 45.060 viviendas e instalaciones permanecen sin suministro eléctrico en la prefectura de Kumamoto. Por su parte, la Autoridad de Regulación Nuclear informó que no se registraron anomalías en las centrales nucleares de la región.

Kumamoto ya había sido escenario de una tragedia similar en 2016, cuando dos fuertes terremotos dejaron 273 personas fallecidas y más de 2.800 heridos.