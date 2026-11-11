Alerta en Nueva York por colapso de edificio; buscan personas atrapadas

Momentos de emergencia se viven en el sector de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, luego del colapso de un edificio que dejó a varias personas posiblemente atrapadas entre los escombros.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que el incidente ocurrió este miércoles, alrededor de las 4:00 p. m., en inmediaciones de Flatbush Avenue.

Según el reporte preliminar, dos personas están siendo evaluadas por los equipos de emergencia, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate para determinar si hay más personas en el interior de la estructura.

Las autoridades mantienen el operativo en la zona y trabajan para establecer las causas del colapso y el número de posibles afectados.