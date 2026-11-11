Alerta en Nueva York por colapso de edificio; buscan personas atrapadas

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que el incidente ocurrió este miércoles, alrededor de las 4:00 p. m., en inmediaciones de Flatbush Avenue.
Según el reporte preliminar, dos personas están siendo evaluadas por los equipos de emergencia, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate para determinar si hay más personas en el interior de la estructura.
Las autoridades mantienen el operativo en la zona y trabajan para establecer las causas del colapso y el número de posibles afectados.
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