Derrumbe en Brooklyn deja la primera víctima; no hay número de atrapados

Una persona murió y varias más habrían quedado atrapadas tras el derrumbe parcial de un edificio de tres pisos en el sector de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York.

La emergencia se registró este miércoles, minutos después de las 4:00 p. m. (hora local), cuando la estructura colapsó hacia una excavación de una obra de construcción contigua. El terreno había sido intervenido para levantar un nuevo proyecto, luego de la demolición de una edificación de un solo piso.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegó un amplio operativo para buscar posibles sobrevivientes entre los escombros. Los equipos utilizaron maquinaria, herramientas de corte, perros de búsqueda y excavaciones manuales para avanzar en las labores de rescate.

Imágenes aéreas mostraron a los bomberos trasladando al menos a una persona en camilla, mientras continuaba la búsqueda. La estructura también afectó un edificio vecino: aunque este permaneció en pie, parte de una de sus paredes se desprendió y dejó expuestos varios espacios interiores.

Al caer la noche, los organismos de emergencia continuaban trabajando en el lugar. Por ahora, se desconoce cuántas personas podrían permanecer atrapadas y las autoridades adelantan las labores para establecer las circunstancias del colapso.