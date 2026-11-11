De la Espriella anuncia $11.600 millones para hospital de Roldanillo

La recuperación del Hospital San Antonio de Roldanillo recibió un nuevo impulso con el anuncio de recursos del Gobierno Nacional para reconstruir una de las áreas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante su visita al municipio este miércoles 11 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una inversión de $11.656 millones para construir un nuevo bloque de hospitalización. La obra permitirá recuperar la capacidad de atención que se vio afectada por el colapso de parte de la estructura.

El proyecto contempla 28 camas para hospitalización de adultos, seis pediátricas, seis obstétricas y dos de aislamiento. El mandatario indicó que la inversión total prevista para la recuperación del centro asistencial asciende a $12.000 millones, de los cuales, según afirmó, ya se giraron $5.800 millones.

El director del hospital, Mauricio Saldarriaga Vinasco, agradeció el respaldo y destacó la importancia de estos recursos para avanzar en la recuperación de los servicios de salud.

Durante la jornada también se anunció la autorización de más de $347.416 millones para apoyar económicamente a los damnificados del terremoto en diferentes departamentos. De ese monto, cerca de $87.000 millones corresponden al Valle del Cauca y $65.000 millones a Cali.

La agenda incluyó, además, la entrega de contenedores para comerciantes afectados por el sismo, ubicados en el parque principal y en espacios del Coliseo de Ferias, como parte de las acciones para reactivar la economía de Roldanillo.