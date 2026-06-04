Aida Quilcué da el sí: hará ‘stream’ con Westcol desde territorio Nasa

La líder indígena y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, confirmó que participará en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, luego de que el influenciador manifestara públicamente su interés de visitar su comunidad en el departamento del Cauca.

La propuesta surgió durante una de las transmisiones de Westcol, en la que expresó su deseo de conocer el territorio indígena, dialogar con sus habitantes y mostrar aspectos de su cultura a sus millones de seguidores. Aunque reconoció que tenía inquietudes relacionadas con la distancia y las condiciones de seguridad de la zona, aseguró estar dispuesto a realizar el encuentro.

La respuesta de Quilcué llegó a través de sus redes sociales, donde explicó que la decisión debía ser consultada previamente con los sabedores espirituales de su comunidad, debido al carácter sagrado del territorio para el pueblo indígena Nasa.

Tras realizar dichas consultas, la dirigente confirmó la visita y le dio la bienvenida al creador de contenido. “Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”, escribió.

El anuncio ha generado gran expectativa en redes sociales, especialmente porque en los últimos meses Westcol ha realizado transmisiones con figuras políticas y ha abierto espacios de conversación sobre temas relacionados con las elecciones presidenciales de 2026. Incluso, recientemente propuso un debate entre Quilcué y Luis Felipe Restrepo, iniciativa que también generó amplio debate entre sus seguidores.