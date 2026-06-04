Estos son los 3 datos de hoy

La Registraduría confirmó el cierre del escrutinio de la primera vuelta presidencial. Las reclamaciones presentadas por las campañas no superaron el 0,7 % de las más de 122.000 mesas instaladas en el país.

Nuevos hallazgos en el caso de las frambuesas envenenadas. Un informe de la Sijín reveló elementos encontrados en el locker de Zulma Guzmán que podrían fortalecer la investigación por la muerte de dos menores en Bogotá.

Gobernación y gremios del Valle presentaron una agenda con 12 prioridades para el periodo 2026-2030 y pidieron que el próximo Gobierno Nacional incluya proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías, el dragado de Buenaventura y el acueducto del puerto.