Nueva revelación en caso Mía Cataleya: Medicina Legal descarta abuso y Fiscalía captura a la mamá

La Fiscalía General de la Nación capturó en las últimas horas a Laura López Muñoz, madre de Mía Cataleya, la bebé de seis meses cuyo fallecimiento generó conmoción en el municipio de El Espinal.

De acuerdo con la investigación, la mujer fue detenida por agentes del CTI y será presentada ante un juez de control de garantías para responder por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la madre habría incumplido su deber de cuidado, protección y custodia de la menor, situación que habría influido en el deterioro de su estado de salud. El dictamen de Medicina Legal estableció que la bebé falleció a causa de una neumonía que se complicó debido a la falta de atención oportuna.

El caso había causado gran impacto a nivel nacional luego de que inicialmente surgieran versiones sobre un posible abuso sexual contra la menor. Sin embargo, los resultados de los exámenes forenses descartaron que Mía Cataleya hubiera sido víctima de este tipo de agresión.

Con la captura de la madre, la investigación toma un nuevo rumbo y ahora las autoridades buscan establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.