Acuerdo con Irán podría poner fin a meses de tensión en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que este domingo 14 de junio se firmará un acuerdo con Irán que pondría fin a las hostilidades entre ambas naciones y abriría una nueva etapa en las relaciones con Oriente Medio.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el pacto permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial. “El acuerdo se firmará e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, señaló.

Uno de los puntos centrales del acuerdo, según Trump, es el compromiso de Irán de renunciar a cualquier intento de obtener armas nucleares. El presidente estadounidense aseguró que Teherán no desarrollará, adquirirá ni buscará este tipo de armamento y que, además, Estados Unidos tendría acceso al uranio enriquecido iraní para proceder a su destrucción.

El anuncio se produce luego de que Pakistán, país que ha actuado como mediador en las negociaciones, informara que la firma podría realizarse de manera electrónica. Sin embargo, desde el Ministerio de Exteriores iraní indicaron que la fecha aún no está completamente definida y que el proceso podría concretarse en los próximos días.

De acuerdo con información conocida sobre las conversaciones, el acuerdo también contemplaría medidas para reducir las tensiones en la región, garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz y avanzar en el desmantelamiento del programa nuclear iraní. Por su parte, Teherán espera que el pacto permita el desbloqueo de activos financieros congelados en el exterior.

Trump advirtió que, de no concretarse el acuerdo en el corto plazo, su gobierno estaría dispuesto a adoptar una “alternativa definitiva”, en referencia a posibles acciones militares.

Las negociaciones se desarrollan en medio de un conflicto que se intensificó desde febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra instalaciones nucleares iraníes, elevando la tensión en una de las regiones más sensibles del planeta.