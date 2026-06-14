Así será la gran jornada dominical de la Feria 68 de Tuluá

La Feria de Tuluá 2026 vivirá este domingo 14 de junio una de sus jornadas más destacadas, con una programación que integrará música, cultura, actividades agropecuarias y espacios de entretenimiento para toda la familia.

Desde horas de la mañana, el recinto ferial abrirá sus puertas para recibir a los visitantes que deseen recorrer los diferentes pabellones, conocer las exposiciones empresariales y de emprendimiento, disfrutar de la Feria BoHo y participar en las actividades programadas en los sectores ganadero y de especies menores. Asimismo, continuarán las exhibiciones equinas y los espacios recreativos dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

La agenda artística tendrá presencia en distintos escenarios de la feria. En la Tarima de la Industria de Licores del Valle se desarrollarán presentaciones musicales durante gran parte de la tarde, mientras que el Pueblito Tulueño concentrará los principales espectáculos de la jornada.

Allí se presentarán agrupaciones y artistas como Chontaduro Rock, Santo Remedio, Caren Mendoza, Grupo Tierra, el Tributo a Los Corraleros, Víctor Medina y Mauricio Arcila, conocido como “El Príncipe de la Guasca”. Sin embargo, uno de los momentos más esperados será la presentación del reconocido cantante salsero Charlie Aponte, quien llegará a Tuluá para interpretar algunos de los éxitos que lo han convertido en una de las voces más representativas de la salsa internacional.

Con una oferta que combina tradición, entretenimiento y cultura, la Feria de Tuluá espera congregar a miles de asistentes durante esta jornada dominical, consolidándose como uno de los eventos más importantes del centro del Valle del Cauca y un punto de encuentro para propios y visitantes.