Asesinan a hombre en el sector La Variante de Guacarí

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 9:45 p.m. en el sector conocido como La Variante, donde la víctima, identificada como Miguel Aguirre, fue interceptada por sujetos aún sin identificar que le dispararon en repetidas ocasiones.
A causa de la gravedad de las heridas, el hombre falleció en el lugar de los hechos antes de poder recibir atención médica.
Las autoridades hicieron presencia en la zona para adelantar la inspección técnica del cadáver y recopilar elementos de prueba que permitan esclarecer el homicidio e identificar a los responsables de este nuevo hecho violento.
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