Abelardo De La Espriella responde a Karol G: “Únete a la manada”

El presidente electo Abelardo De La Espriella respondió al mensaje que la cantante Karol G publicó tras su victoria en las elecciones presidenciales, en el que la artista le pidió gobernar para todos los colombianos y asumir su triunfo como una responsabilidad, no como un premio.

A través de su cuenta en X, la intérprete aseguró que no le escribía como simpatizante ni como opositora, sino como una ciudadana que desea ver un país unido. En su mensaje, le solicitó al mandatario gobernar sin distinciones políticas y trabajar también por quienes no votaron por él.

Horas después, De La Espriella contestó a la publicación y afirmó que ese ha sido su compromiso desde la campaña presidencial.

“Desde campaña lo dije, es mi propósito inquebrantable: gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por mí”, escribió el mandatario electo.

Asimismo, aseguró que buscará darle un verdadero significado a la unidad nacional y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.

“La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes”, expresó.

Finalmente, el presidente electo invitó a la cantante a sumarse a su proyecto político con un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales: “Únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia”.