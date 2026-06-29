Murió ciclista tras ser embestido por una motocicleta en la vía Zarzal

De acuerdo con la información conocida, el hombre se movilizaba en bicicleta cuando fue arrollado por una motocicleta en la mañana del domingo. Aunque fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, murió debido a la gravedad de las lesiones.
La noticia ha causado profundo pesar entre familiares, amigos y habitantes de Caicedonia, donde Rodríguez era ampliamente conocido por su trayectoria como técnico electrónico.
Sus honras fúnebres se llevarán a cabo en las próximas horas en la Funeraria Renacer de Caicedonia, donde seres queridos y allegados le darán el último adiós.
Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.
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