Asesinan a reconocido comerciante en Cartago

Un nuevo hecho de violencia fue reportado en los primeros minutos de este lunes festivo 29 de junio en el municipio de Cartago, Valle del Cauca.

El crimen ocurrió en el barrio San Pablo, en la Comuna 7, el mismo sector donde el pasado 6 de junio también se registró un homicidio que generó preocupación entre los habitantes del norte de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, la víctima sería un hombre conocido como “Tavo”, propietario de una tienda del sector. Vecinos de la zona señalaron que se trataría de Gustavo Galvis, comerciante y dueño de la tienda Totoy.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar la inspección judicial y adelantar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del crimen, así como identificar a los responsables.

El caso es materia de investigación y las autoridades continúan recopilando información sobre este nuevo hecho de sangre ocurrido en Cartago.