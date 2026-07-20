Abelardo de la Espriella presentó a cuatro nuevos integrantes de su equipo presidencial

Como secretario general de la Presidencia fue designado Carlos Ríos, abogado, empresario y magíster en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa, quien tendrá la responsabilidad de coordinar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno.
La abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial Valerie Lafaurie asumirá como gerente de las Regiones, cargo desde el que buscará fortalecer la presencia institucional y la articulación con los territorios.
Por su parte, Nicolás Gómez, politólogo y magíster en Políticas Públicas, fue nombrado jefe de Despacho, con la misión de coordinar el trabajo del equipo presidencial.
Finalmente, la periodista y comunicadora social María Fernanda Sandoval será la nueva directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. La especialista en marketing digital y magíster en Comunicación Política y Gestión de Crisis estará al frente de la estrategia de comunicación del Gobierno.
Al presentar los nombramientos, De la Espriella aseguró que estos profesionales contribuirán a consolidar un gobierno enfocado en el trabajo por las regiones, la eficiencia administrativa y una comunicación cercana con los ciudadanos.
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