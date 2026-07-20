Abelardo de la Espriella presentó a cuatro nuevos integrantes de su equipo presidencial

El presidente electo Abelardo de la Espriella presentó a cuatro de los funcionarios que integrarán su equipo de trabajo en la Presidencia de la República, destacando que serán los encargados de liderar áreas estratégicas de su gobierno.

Como secretario general de la Presidencia fue designado Carlos Ríos, abogado, empresario y magíster en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa, quien tendrá la responsabilidad de coordinar el cumplimiento de los compromisos del Gobierno.

La abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial Valerie Lafaurie asumirá como gerente de las Regiones, cargo desde el que buscará fortalecer la presencia institucional y la articulación con los territorios.

Por su parte, Nicolás Gómez, politólogo y magíster en Políticas Públicas, fue nombrado jefe de Despacho, con la misión de coordinar el trabajo del equipo presidencial.

Finalmente, la periodista y comunicadora social María Fernanda Sandoval será la nueva directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. La especialista en marketing digital y magíster en Comunicación Política y Gestión de Crisis estará al frente de la estrategia de comunicación del Gobierno.

Al presentar los nombramientos, De la Espriella aseguró que estos profesionales contribuirán a consolidar un gobierno enfocado en el trabajo por las regiones, la eficiencia administrativa y una comunicación cercana con los ciudadanos.