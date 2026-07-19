¡Se calentó la final! Leandro Paredes protagonizó una pelea tras el título de España

La celebración de España por la conquista del Mundial 2026 terminó empañada por un tenso episodio ocurrido segundos después del pitazo final. Mientras los jugadores de La Roja festejaban el título, varios futbolistas argentinos protagonizaron un enfrentamiento en el centro del campo.

Uno de los principales protagonistas del altercado fue Leandro Paredes, quien sostuvo un fuerte cruce con el defensor español Eric García. Las imágenes de la transmisión muestran al mediocampista argentino sujetándolo del cuello en medio de los reclamos posteriores al encuentro.

La tensión no terminó allí. Instantes después, Paredes también se encaró con Gavi, en una acción que terminó con el volante español en el césped mientras ambos equipos intercambiaban empujones y reclamos.

Compañeros de ambas selecciones, junto con integrantes de los cuerpos técnicos, intervinieron rápidamente para calmar los ánimos y evitar que la situación pasara a mayores.

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se desconoce si el incidente será incluido en el informe arbitral o si podría derivar en sanciones disciplinarias.

Además del histórico título conseguido por España, la final del Mundial 2026 también quedó marcada por este polémico episodio protagonizado por Leandro Paredes tras la derrota de Argentina.