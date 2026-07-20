Enfrentamiento entre grupos armados en La Primavera, Valle deja un uniformado herido

Un subintendente de la Policía Nacional resultó herido la noche de este domingo 19 de julio durante un procedimiento adelantado en el corregimiento de La Primavera, zona rural del municipio de Bolívar, Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, el uniformado fue lesionado cuando unidades policiales atendían una confrontación armada entre presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia (GAO EGC), Frente Valle, Subestructura Yefferson Madera, y exintegrantes de la extinta organización criminal Los Rastrojos.

La intervención de los policías tenía como objetivo restablecer el orden y proteger a la comunidad que se encontraba en medio de los enfrentamientos.

El subintendente fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un parte oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional activó el Plan Defensa a Instalaciones, reforzó la seguridad en la zona y, en coordinación con las Fuerzas Militares, desplegó un operativo para dar con el paradero de los responsables.

La institución rechazó estos hechos de violencia y reiteró su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad y la convivencia en el departamento del Valle del Cauca.