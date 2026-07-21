Abelardo De La Espriella nombró a un fraile dominico como nuevo director del SENA

El presidente electo Abelardo De La Espriella continúa conformando el equipo que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto y anunció la designación del fraile dominico Ricardo Torres Castro como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Con este nombramiento, el mandatario reiteró que uno de los objetivos de su gobierno será fortalecer la educación técnica y tecnológica. Según indicó su equipo, el Sena tendrá un papel protagónico en la formación de talento para responder a las necesidades del sector productivo y ampliar las oportunidades de empleo y emprendimiento para los colombianos.

Entre las principales tareas que asumirá Torres Castro estarán la modernización de la infraestructura física y tecnológica de la entidad, la recuperación de la confianza del sector empresarial, el fortalecimiento de la formación de los aprendices y el impulso a la internacionalización del Sena.

El presidente electo también le encomendó la elaboración de un plan de recuperación institucional que permita actualizar la entidad y convertirla nuevamente en un aliado estratégico para la productividad, la innovación y la movilidad social.

Ricardo Torres Castro cuenta con una amplia trayectoria en el sector académico. Es licenciado en Filosofía, máster en Negocios Internacionales, magíster en Administración Pública y candidato a doctor de la Universidad de Medellín. Además, se ha desempeñado como rector, decano, docente universitario, investigador e integrante de diferentes juntas directivas.

Con este anuncio, De La Espriella sigue completando su gabinete, al que ya se han sumado Carlos Ríos como secretario general de la Presidencia, Valerie Lafaurie en la Gerencia de las Regiones y Nicolás Gómez Arias como jefe de despacho presidencial.