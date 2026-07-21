Tras denuncia de discriminación, Centro Comercial Andino anuncia medidas para reforzar la inclusión

El Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, se pronunció luego de que una pareja del mismo sexo denunciara haber sido objeto de un presunto acto de discriminación por parte de un integrante del personal de seguridad.

El caso se hizo público a través de varios videos compartidos en redes sociales por los jóvenes, quienes aseguraron que se encontraban en la plazoleta de comidas grabando contenido cuando un vigilante les pidió que dejaran de besarse y les advirtió que, de continuar con esas manifestaciones de afecto, podrían ser retirados del establecimiento.

Durante el intercambio, la pareja cuestionó si la misma advertencia habría sido realizada a una pareja heterosexual. La escena quedó registrada en video y rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Tras revisar lo ocurrido, el Centro Comercial Andino reconoció que el llamado de atención fue injustificado. En un comunicado oficial, indicó que la pareja no incurrió en ninguna conducta que ameritara la intervención del personal de seguridad.

La administración informó además que se comunicó directamente con los jóvenes para ofrecerles disculpas y reiterar su compromiso con el respeto, la inclusión y la diversidad.

Como parte de las medidas adoptadas, el centro comercial anunció que revisará, junto con la empresa de vigilancia, los protocolos de actuación y fortalecerá los procesos de capacitación de su personal para garantizar un trato respetuoso e incluyente a todos los visitantes.

Por su parte, la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+ de la Secretaría de Integración Social de Bogotá informó que ya tuvo conocimiento del caso y manifestó su disposición para brindar acompañamiento y orientación a los jóvenes afectados, una vez estos confirmen su interés en recibir el apoyo institucional.